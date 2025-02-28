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Firari FETÖ'cü astsubay sahte kimlikle yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada hakkında 12 yıl 6 hapis cezası bulunan ve aranan astsubay Bursa'da sahte kimlikle yakalandı.

IHA28 Şubat 2025 Cuma 10:11 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü astsubay sahte kimlikle yakalandı
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15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulu'nda 'darbeye yardım etmek', 'anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarıyla yargılanan 307 sanıktan, Astsubay Mehmet Ç., Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis çarptırıldı. Çıkan karar sonrası kayıplara karışan firari hükümlü izini kaybettirmek için sahte kimlikle farklı illere kaçtı. 2 yıl boyunca kaçan Mehmet Ç., Bursa'ya geldiği esnada Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin radarına yakalandı. Titiz çalışan ekipler, o hükümlünün eşinin yakın bir akrabasında kaldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyon ile şahsı gözaltına aldı.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • FETÖ
  • sahte kimlik
  • gözaltı

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