Güncel

Firari FETÖ'cü bal tanıttı: Türk vatandaşlarından euro topluyor

Adana'da 9 yıl hapse mahkum edilen FETÖ'cü Yüksel Evsen, 'Almanya'ya göç' bahanesiyle vatandaşlardan binlerce euro topluyor ve Almanya'daki Türk firmalarının reklamını yapıyor.

IHA6 Ekim 2025 Pazartesi 10:23
Firari FETÖ'cü bal tanıttı: Türk vatandaşlarından euro topluyor
ABONE OL

Adana'da 2018 yılında FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapse mahkum olan ve Almanya'ya firar eden Yüksel Evsen, 'Almanya'ya göç' bahanesiyle vatandaşlardan binlerce euro toplamaya devam ediyor. Ayrıca Evsen'in, Almanya'ya gelen Türk firmalarının sosyal medyadan reklamını yapması dikkat çekti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ firarileri şimdilerde sosyal medyada influencer olarak paylaşım yapıp para kazanıyor. Adana'da uzun yıllar gazetecilik yapan Yüksel Evsen de hain darbe girişiminin ardından Almanya'ya kaçtı. FETÖ'ye ilişkin yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Evsen, şimdilerde Instagram ve Youtube'da Almanya'ya yerleşmek isteyenler için videolar çekiyor. Evsen'in iş ilanları hakkında bilgi almak isteyenlerden 100 euro para talep ettiği ve vize danışmanlığı adı altında binlerce euro aldığı iddia edildi

TÜRK FİRMALARIN DA REKLAMINI YAPIYOR: ANAVARZA BAL PAYLAŞIMI

Ayrıca Evsen'in, Almanya'ya fuara gelen bazı firmaların da reklamını yapıp sosyal medya hesabında paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Son olarak Yüksel Evsen, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen 'Anuga 2025 Gıda Fuarı'na katılan Adana'nın Kozan ilçesi merkezli Anavarza Bal'ın standını ziyaret edip paylaşım yaptı. Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen ile birlikte bal tanıtımı yapan FETÖ'den 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Evsen, bu anları sosyal medyada paylaştı.

