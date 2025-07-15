İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2025 Salı / 20 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2269
  • EURO
    46,7364
  • ALTIN
    4303.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Firari FETÖ'cü Bilecik'te yakalandı

Bilecik'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 yıldır aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı.

AA15 Temmuz 2025 Salı 17:43 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü Bilecik'te yakalandı
ABONE OL

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen ve yakalama kararı bulunan eski 2'nci sınıf emniyet müdürü Hayati A'nın gizlendiği yeri tespit etti.

Bahçelievler Mahallesi'nde saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hayati A'yı yakaladı.

İfadesinin ardından 2021 yılında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Hayati A, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğünce FETÖ ile mücadelenin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.