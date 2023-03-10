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Firari FETÖ'cü Burak Çopur'dan itiraf: Baskıyı biz kurduk, liderler masayı birleştirdi

Altılı Masa'nın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı adayı olarak ilan etmesi FETÖ'cüleri oldukça sevindirdi. Firari FETÖ'cü Burak Çopur, 'Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı.' itirafında bulundu.

10 Mart 2023 Cuma 08:09 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü Burak Çopur'dan itiraf: Baskıyı biz kurduk, liderler masayı birleştirdi
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Altılı Koalisyon ortak mutabakat metni ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu. Krizlerin ardından Kılıçdaroğlu adının açıklanmasına ise en çok FETÖ'cüler sevindi. Şahin Alpay, Hakan Şükür Cevheri Güven, Said Sefa, Emre Uslu, Savaş Genç gibi Fetullahçı Terör Örgütü üyesi isimler tek tek destek mesajı paylaştı. Almanya'da Türkiye düşmanı kampanyaların başındaki isimlerden olan Burak Çopur da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı." dedi. Hızını alamayan firari FETÖ'cü, "İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz." diye ekledi.

Altılı Koalisyon'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı adayı olarak açıklamasının ardından FETÖ'cüler büyük bir mutluluk yaşadı.

HAKAN ŞÜKÜR'DEN HALİL İBRAHİM SOFRASI MESAJI

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bir bölüme yer vererek, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerine yer vermişti. Şükür, sözlerinin devamında "İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun." demişti.

FİRARİ FETÖCÜ: BASKIYI BİZ KURDUK LİDERLER MASAYI BİRLEŞTİRDİ

FETÖ'cü Şükür'ün paylaşımının ardından Altılı Masa'ya bir destek de firari Burak Çopur'dan geldi.

Almanya'daki Türkiye düşmanı kampanyaların başındaki isimlerden olan Çopur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili arkadaşlarım, dostlarım, takipçilerim. Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte"

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