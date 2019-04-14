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Firari FETÖ’cü Emre Uslu’dan itiraf gibi 'İmamoğlu' açıklaması

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, 31 Mart yerel seçiminde büyük usulsüzlüklere sahne olan İstanbul'da, CHP-HDP-İP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasının arkasında FETÖ'nün olduğunu itiraf edercesine açıklamalarda bulundu. Uslu, İmamoğlu'nun kampanyası ile ilgili, 'Bu kampanyanın arkasında çok çok akıllı bir akıl var.' dedi.

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31 Mart seçimlerinde belgelerle ispatlanan usulsüzlük ve şaibelerin yankıları devam ederken, firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan CHP-HDP-İP ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi.
 
Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası ile ilgili, ''Ekrem İmamoğlu'nun başından beri sürdürdüğü kampanya ve en son Beşkiktaş maçına gitmesi trübün desteği gösteriyor ki bu kampanyanın arkasında çok çok akıllı bir akıl var. Anladığım kadarıyla AKP işte bundan korkuyor'' ifadelerini kullandı. 
 
 
USLU: CHP'YE İSTANBUL'U BİZ KAZANDIRDIK
 
FETÖ’cü Uslu, yaptığı Twitter paylaşımında, tarihe geçecek usulsüzlük skandallarına sahne olan seçim sonuçlarında FETÖ'nün parmağı olduğunu ima etmişti. Uslu, CHP ve İmamoğlu’nun, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimi sayesinde İstanbul ve Ankara’yı kazandığını iddia etmişti. 
 
Uslu, paylaşımında, “O dosyaları tepe tepe kullandılar ama onlara dair tek kelime edemeyecek kadar ilkesizler. Bunu başkası söyleyemiyorsa ben söylemiş olayım." ifadelerini kullanmıştı.

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