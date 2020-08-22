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Firari FETÖ'cü Erkan Akkuş yakalandı

FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan Bugün TV spikeri Erkan Akkuş, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:24 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:26
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FÖTÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması bulunan eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş'un Derince ilçesinde olduğunu belirledi. Önceki gün operasyon düzenleyen ekipler, Akkuş'u, gizlendiği babasına ait evde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İstanbul'da cezaevine sevk edildiği belirtildi.

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