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Firari FETÖ'cü Erzurum'da enselendi

Erzurum'da hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Öte yandan bir firari FETÖ hükümlüsü de Tokat'ta yakalandı.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü Erzurum'da enselendi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığınca, FETÖ silahlı terör örgütüne üye şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Yakutiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

TOKAT'TA FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI

Tokat'ta hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve astsubaylıktan ihraç edildiği öğrenilen Ö.Ç, belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

  • FETÖ hükümlüsü
  • Erzurum operasyonu
  • silahlı terör örgütü

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