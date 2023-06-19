İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2023 Pazartesi / 1 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6695
  • EURO
    25,8477
  • ALTIN
    1484.24
  • BIST100
    5386.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Firari FETÖ'cü İstanbul'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütünce gerçekleştirilen kumpas davalarından, üst düzey kamu görevlileri ile gazeteci, işadamı ve akademisyenlerin usulsüz dinlendiği sözde Selam-Tevhid/Kudüs Ordusu soruşturmasının firari isimlerinden FETÖ üyesi İlyas Turan İstanbul'da yakalandı.

IHA19 Haziran 2023 Pazartesi 11:49 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü İstanbul'da yakalandı
ABONE OL
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü birimlerince, firari durumdaki FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 4 yıl 12 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi İlyas Turan'ın Silivri'de başkası adına kayıtlı evde saklandığı tespit edildi. O tarihlerdeki kumpas davasında TEM Şubede komiserlik yaparken FETÖ bağlantısı tespit edilince meslekten ihraç edilen Turan'ın, yine örgüt tarafından 2010-2014 yılları arasında yürütülen, yüzlerce mağdur, müşteki ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını, dernek ve vakıfları herhangi bir gerekçe olmadan terörle iltisaklandırılan sözde 'Selam-Tevhid/Kudüs Ordusu Terör Örgütü' soruşturmasında kilit görevde bulunduğu anlaşıldı. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Turan, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandığı öğrenildi.

  • FETÖ
  • soruşturma
  • Selam-Tevhid

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.