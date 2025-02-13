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Firari FETÖ'cü İzmir'de yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü İzmir'de yakalandı
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Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü A.Ş'nin (50) Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ş'yi, saklandığı çatı katında yakaladı.

Öte yandan hükümlüyü ikametinde sakladığı tespit edilen M.S. (59) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında A.Ş'nin babasının ikametinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

  • FETÖ
  • hapis cezası
  • Kemalpaşa

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