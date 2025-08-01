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Firari FETÖ'cü Kırıkkale'de yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan zanlı, Kırıkkale'de yakalandı.

IHA1 Ağustos 2025 Cuma 16:29 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü Kırıkkale'de yakalandı
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Kırıkkale'de FETÖ'den hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'nce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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