Firari FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan ve 2019 yılından bu yana firari olarak aranan meslekten ihraç uzman çavuş İ.A., saklandığı adreste düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ yapılanması içinde yer alan ve kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmada önemli bir sonuç elde etti. 2019 yılından bu yana firari olan ve müebbet hapis cezası bulunan meslekten ihraç uzman çavuş, Derince'de saklandığı adreste düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

SAKLANDIĞI ADRESTE KISKIVRAK YAKALANDI

Bu kapsamda, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan, 2019 yılından bu yana firari olarak aranan, meslekten ihraç edilmiş uzman çavuş İ.A, Derince'de saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

