Güncel

Firari FETÖ'cü Marmaris'te yakayı ele verdi

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Marmaris ilçesinde gerçekleştirdiği müşterek operasyonla, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari şahıs yakalandı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 09:55


Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü.

FİRARİ FETÖ'CÜ YAKAYI ELE VERDİ

Bu çalışmalar neticesinde, Marmaris ilçesinde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerin ortak çalışması sonucunda yakalanan şahsın, V.C. isimli firari olduğu belirlendi. V.C.'nin, Kocaeli Ağır Ceza İlamat Bürosu tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan V.C. hakkında gerekli yasal işlemler tamamlanarak adli mercilere sevk edildi.

Popüler Haberler
