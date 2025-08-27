İSTANBUL 28°C / 21°C
Güncel

Firari FETÖ'cü Muğla'da yakalandı

Hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi eski komiser Fethiye'de yakalandı. Firari FETÖ'cünün üzerinden çok miktarda döviz ele geçirildi.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü Muğla'da yakalandı
ABONE OL

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser, sahte kimlikle yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser E.C, Menteşoğlu Mahallesi'nde sahte kimlikle yakalandı.

Üzerinde çok miktarda döviz ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

