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Firari FETÖ'cü samanlıktan çıktı

Erzurum'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi saklandığı samanlıkta yakalandı.

IHA2 Ağustos 2025 Cumartesi 16:11 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü samanlıktan çıktı
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Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yürütülen müşterek çalışma kapsamında hakkında, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu, Erzurum ili Tortum ilçesinde, 2 bin 500 rakımda bulunan bir yayla evinin samanlığında yakalandı.

Yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

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