Firari FETÖ'cü Samsun'da yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması sonucu, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ö. (46) yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs cezaevine teslim edildi.