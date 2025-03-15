İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan Adana'da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G. yakalandı.Ayrıntılar geliyor...
FETÖ'cüleri Tek Tek Yakalıyoruz❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 15, 2025
��Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek,
��İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan Adana'da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G. yakalandı.... pic.twitter.com/cI7X3bgTIZ