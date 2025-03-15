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Güncel

Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı! ''MİT tırları'' detayı

Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonunda, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan Adana'da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G. yakalandı.

15 Mart 2025 Cumartesi 10:20 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı! ''MİT tırları'' detayı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan Adana'da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G. yakalandı.

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