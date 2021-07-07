Firari FETÖ'cüler bulundukları ülkelerde yakalanıp Türk yargısına teslim ediliyor

AA 7 Temmuz 2021 Çarşamba 10:34 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 10:34

Darbe girişiminden sonra Adalet Bakanlığı aracılığıyla 100'den fazla ülkeden firarilerin iadesi talep edilirken, MİT ve kolluk kuvvetleri de hakkında yakalama kararı bulunan birçok örgüt mensubunu yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Bu yıl, MİT Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilenler arasında elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen de yer aldı.

Örgütün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilen Gülen, 31 Mayıs'ta Türkiye'ye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu ve Pensilvanya'daki örgüt yapılanmasını anlattı.

Sulh ceza hakimliğince 4 Haziran'da tutuklanan Gülen'in hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

- ORTA ASYA SORUMLUSU ORHAN İNANDI

MİT'in başarılı operasyonuyla yurt dışından getirilerek adalete teslim edilen firarilerden biri de örgütün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı idi.

İnandı, FETÖ'nün Orta Asya'ya açılmaya başladığı 1990'lı yılların başından bu yana Kırgızistan'da örgütsel faaliyetlerde bulunuyordu.

İnandı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ismi Sapat olarak değiştirilen örgütün "Sebat Kırgız-Türk" okullarının kuruculuğunu yaptı.

Uzun yıllar bu okulların sorumluluğunu üstlenen İnandı, aynı zamanda FETÖ'ye bağlı Sebat Vakfının başkanlığını yürüttü.

"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçunda hakkında yakalama kararı olan İnandı, 5 Temmuz'da Türkiye'ye getirildi.

Operasyon haberini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnandı için "Bu şahıs yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir." ifadesini kullandı.

Ankara'da yargılanması beklenen İnandı'nın emniyet sorgusu sürüyor.

- PKK İLE İRTİBATLI FETÖ'CÜ DE GETİRİLDİ

Haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı da MİT'in operasyonuyla aynı gün Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen firariler oldu.

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.

Irak ve Suriye'deki PKK/KCK mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.

Görüşmelerde PKK/KCK'dan kendisine iletilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla uluslararası bağlantılarını devreye sokan Gürbüz Sevilay, yabancı menşeli firma sorumlularıyla PYD/YPG'nin Suriye'deki İHA/drone ile mücadele sürecini bizzat yönlendiren "Mazlum Kobani/Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve diğer üst düzey PKK/KCK mensuplarını Suriye'de bir araya getirdi.

Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de dosyasında yer aldı.

Diğer firari Tamer Avcı'nın ise örgüt şirketlerinde sorumlu düzeyde görev yaptığı, internet üzerinden yayın yapan bazı haber portallarında Türkiye aleyhinde yazılar kaleme aldığı belirlendi.

- UKRAYNA'DAN GETİRİLEN EĞİTİM SORUMLULARI

Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalanan FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumlularında Salih Fidan ve Samet Güre, 6 Ocak'ta Türkiye'ye getirildi. Haklarındaki soruşturma kapsamında 5 gün sonra tutuklanan ikili, pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu.

Örgütü yurt dışı yapılanması hakkında bilgi veren sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden iddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla firariler İsmail Okkalı ile Ayşe Özalp KKTC'de yakalandı.

İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı çıkarılan Okkalı 17 Mart'ta, Özalp ise 24 Ocak'ta yakalandı.

Okkalı'nın, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında "örgüte ev temin eden" kişilerden olduğu belirlendi.

KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen bir diğer firari FETÖ'cü de örgütün emniyet "mahrem imamı" Ahmet Yiğit idi.

Hakkında Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan Yiğit'in, Hatay'da görev yapan örgüt üyesi polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullandığı ve pasaportunda şerh kaydı bulunduğu tespit edildi.