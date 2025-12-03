Firari FETÖ'cüler Erzurum'da enselendi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlı ekiplerince Palandöken ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.
Şahıslardan birinin 5 yıl 5 aydır arandığı ve her ikisi hakkında 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.