Firari FETÖ'cüler kaçarken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yaya geçişini ihlal eden ve içerisinde 4 kişi olan bir aracı durdurmaya çalıştı. Otomobil sürücüsü "dur" ihtarına uymadan kaçtı.

Bir süre sonra duran araçtan inen bu kişilerden biri kaçarken ekiplerce yakalandı.

Aynı araçtaki sürücü ile diğer 2 kişi ise bir başka sürücünün kullandığı araca binerek kaçmaya çalıştı.

Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubelerine bağlı ekiplerce takibe alınan söz konusu araçtakiler de gözaltına alındı.



Bu kişilerden İ.S., M.S.K. ile K.Y'nin meslekten ihraç edilen öğretmenler oldukları ve FETÖ iltisakları nedeniyle haklarında adli mercilerde dosya bulunduğu öğrenildi.

Yurt dışına kaçmak isteyen İ.S., M.S.K. ile K.Y. ile bu kişilere yardım eden 2 sürücü, işlemlerinin yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

