Firari FETÖ'cülerden yeni taktik! Türkiye'ye girmeye çalışırken gerçek ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan birçok örgüt mensubu yurt dışında bulunuyor. Ülkelerin desteğini alan örgüt mensupları sığındıkları ülkenin vatandaşlığına geçiş yaparak kendilerini güvence altına alıp örgüt propagandasını devam ediyor. Bununla da yetinmeyen örgüt mensupları o ülkenin pasaportunu sahip olmasının ardından ihanet ettikleri Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

TEL AVİV TİCARİ ATEŞKESİ PASAPORTU ÇIKTI

İsrail'den ülkemize giriş yapmak üzere İstanbul Havalimanına 'Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Ticari Ateşkesi' pasaportu ile gelen Erkan Salur, İstanbul Havalimanı Pasaport Kontrol Noktası'nda şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine detaylı incelemeye alındı. Parmak izi kontrollerinden geçirilen Salur'un Edirne 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı çıkarıldığı görüldü. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan Erkan Salur, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün elde ettiği pasaportlarla Türkiye'ye giriş yapmak için girişimlerde bulundukları ortaya çıktı. ABD vatandaşlığı alarak ABD pasaportu ile ABD'den İstanbul'a gelen ve İstanbul Emniyeti Havalimanı Şube Müdürlüğü polisleri tarafından 23 Haziran günü yakalanan Abdullah U.'nun ardından bir FETÖ firarisi daha İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

PARMAK İZİ KONTROLÜYLE BELİRLENDİ

ABD Vatandaşı olan ve Allen B. ismini alan 49 yaşındaki Abdullah U.'nun pasaportu, İstanbul Havalimanı Pasaport Kontrol Noktası'nda şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine detaylı incelemeye alınmış, parmak izi kontrollerinden geçirilerek gerçek kimliğinin Abdullah U. olduğu tespit edilmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan bir soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında aranma kaydı bulunduğu saptanan ve gözaltına alınan Abdullah U. tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti.

TALİMATLA DÖNDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne 26 Haziran 2014'te giden, örgütsel faaliyetlerine devam eden ve 2016'da resmi makamlara başvurduktan sonra ABD vatandaşlığı alarak hakkındaki soruşturmalardan sıyrılmayı hedeflediği iddia edilen Abdullah U.'nun, FETÖ'nün talimatıyla İstanbul'a geri döndüğü iddia edilmişti. Geçmişte Manisa, Trabzon ve Konya'da FETÖ'nün kapatılan bazı dershanelerinde görev aldığı belirtilen Abdullah U.'nun, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da belirtilmişti. FETÖ'nün ABD'deki okullarında sözde "Öğretmen" olarak faaliyetler yürütmeyi sürdürdüğü iddia edilen Abdullah U.'nun bazı aile bireylerinin de kimliklerini değiştirdikleri iddia edilmişti.

RUS PASAPORTU İLE GİRİŞ YAPMAK İSTEDİ

Rusya'dan 19 Temmuz günü ülkemize giriş yapmak için İstanbul Havalimanı'na gelen Rusya Pasaportlu Ali O.'nun, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmış soruşturma kapsamında FETÖ üyeliği suçundan arandığı tespit edilmişti. FETÖ firarisi Ali O.'nun isminin mevcut Rusya Pasaportu'nda Rus Alfabesi ile yazıldığı tespit edildi. Rusya Pasaportlu Ali O.'nun, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmış soruşturma kapsamında FETÖ üyeliği suçundan arandığı ortaya çıkmıştı.