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Güncel

Firari hain Can Dündar yine sahnede! O ismi açık açık hedef gösterdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmesinin ardından firari hain Can Dündar, sosyal medya üzerinden savcıyı hedef gösterdi. Dündar'ın skandal paylaşımına tepkiler çığ gibi yükseldi.

19 Şubat 2020 Çarşamba00:43 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 00:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı vermesinin ardından vatan haini Can Dündar sosyal medya üzerinden savcının fotoğrafını da paylaşarak hedef gösterdi.

VATAN HAİNLİĞİ MESAİSİNE DEVAM EDİYOR

MİT TIR'ları davası başta olmak üzere Türkiye'nin aleyhinde birçok kirli operasyonda yer alan ve hakkında yakalama kararı çıkartılmış olan Can Dündar, Türkiye düşmanlığını yurt dışında yazdığı yazılar ve yaptığı paylaşımlar ile göstermeye devam ediyor.

Firari vatan haini Can Dündar sosyal medya üzerinden Türkiye'nin savcılarını hedef gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 'Hukusuzluğunuzda boğulacaksınız' sözleriyle sosyal medyadan paylaşımda bulunarak hedef gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Firari hain Can Dündar'a sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi yükseldi. 

Nevşehir'deki ''Saya gezme'' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

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