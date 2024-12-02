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Firari hükümlü bakın nerede yakalandı

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, bazanın içinde yakalandı.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
Firari hükümlü bakın nerede yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, "hırsızlık" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A'yı bazanın içinde yakaladı.

Ayrıca operasyonda, hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.B, 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari Y.G. ve onar ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firariler C.M. ile O.O. da yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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