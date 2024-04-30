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Firari hükümlü fayansın arkasında çıktı

Mersin'de hakkında 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, banyodaki duvar fayansının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

AA30 Nisan 2024 Salı 12:04 - Güncelleme:
Firari hükümlü fayansın arkasında çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şüpheli ve hükümlülere yönelik 24 adreste uygulama yaptı.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 69 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 6 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

- FİRARİ HÜKÜMLÜ FAYANSIN ARKASINDA ÇIKTI

Uygulama kapsamında bir evde arama yapan ekipler, banyodaki duvar fayansının arkasında bölme olduğunu fark etti.

Fayansı kaldıran polis, bölmede saklanan ve yanında tabanca bulunan M.H.G'yi gözaltına aldı.

Hakkında 8 dosyadan 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

M.H.G'nin yakalanma anı polis kamerasınca görüntülendi.

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