17 Aralık 2025 Çarşamba
Güncel

Firari hükümlü FETÖ'cüler yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi 7 firari hükümlünün 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.

17 Aralık 2025 Çarşamba 08:15
Firari hükümlü FETÖ'cüler yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 7 firari hükümlünün, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu Ankara'da bulundukları adresler tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan çalışmalar sonucunda, 6 firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. İlgili yargı birimleri nezdindeki işlemlerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emirleri doğrultusunda devam ediliyor.

