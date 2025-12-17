Firari hükümlü FETÖ'cüler yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 7 firari hükümlünün, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu Ankara'da bulundukları adresler tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan çalışmalar sonucunda, 6 firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. İlgili yargı birimleri nezdindeki işlemlerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emirleri doğrultusunda devam ediliyor.