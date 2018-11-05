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Firari hükümlü, kardeşinin ehliyetiyle araç kullanırken yakalandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, 16 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur Kaya (50), kardeşinin ehliyetiyle araç kullanırken yakalandı.

  • DHA
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Pamukova D-650 Karayolu Üçevler Mahallesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları otomobilin sürücüsünün gösterdiği İ.K. adına düzenlenmiş ehliyetteki fotoğraftan şüphelendi. Yapılan araştırmada, ehliyetin İ.K.'ye, fotoğrafın ise aracı kullanan kardeşi Uğur Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Kaya'nın, 16 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
 
Gözaltına alınan Uğur Kaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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