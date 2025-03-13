İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2025 Perşembe / 14 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6175
  • EURO
    39,931
  • ALTIN
    3455.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Firari hükümlü yapay zekadan kaçamadı

Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü polise sahte kimlik ve ehliyet vererek kurtulmak istedi ancak yüz tanıma sistemiyle gerçek ortaya çıktı. 37 farklı dosyadan da aranması olan ve yapay zeka sayesinde gerçek kimliği tespit edilen hükümlü cezaevine teslim edildi.

IHA13 Mart 2025 Perşembe 10:12 - Güncelleme:
Firari hükümlü yapay zekadan kaçamadı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde devriye atarken tedirgin olan bir şahsı fark etti. Bunun üzerine polis şüphelenerek, şahıstan kimlik istedi. Şahıs M.Ç. isminin bulunduğu sahte kimlik ile ehliyeti ibraz etti. Ehliyetin ve kimliğin sahte olduğunu değerlendiren polis, şahsa kelepçe takarak polis merkezine götürdü.

Yüz tanıma sistemine sokulan şahsın Kadir Özgür A. olduğu uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Hükümlünün dolandırıcılık suçundan, uyuşturucu ticareti, kadına karşı basit yaralama gibi suçlardan 37 kaydının da olduğu öğrenildi.

Polis ve adliyede işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.