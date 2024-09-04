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Firari isim ranzanın altında yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
Firari isim ranzanın altında yakalandı
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Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Faruk P'nin 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirledi.

Firarinin, Şükraniye Mahallesi'nde bir evde olduğunu belirleyen ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu adrese baskın yaptı.

Polislerin geldiğini anlayan Faruk P, ranzanın altına saklandı. Ekiplerin bu kişiyi fark ederek yakalaması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu kişiye, söz konusu kesinleşmiş hapis cezasının "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan verildiği öğrenildi.

"Hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan da aranan ve polis merkezine götürülen Faruk P, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

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