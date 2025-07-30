İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2025 Çarşamba / 5 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5847
  • EURO
    46,9662
  • ALTIN
    4345.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Firari şahıs Gürcistan'a kaçarken sınır kapısında yakalandı
Güncel

Firari şahıs Gürcistan'a kaçarken sınır kapısında yakalandı

Artvin'de çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli, yasa dışı yollarla Gürcistan'a kaçmak isterken sınır hattında güvenlik güçlerince yakalandı.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
Firari şahıs Gürcistan'a kaçarken sınır kapısında yakalandı
ABONE OL

Artvin'de hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan bir şahıs, yasa dışı yollardan Gürcistan'a kaçmak isterken sınır hattında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, hakkında toplam 6 ayrı suçtan yargılaması devam eden bir şahsın Gürcistan'a kaçma hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi elde edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şahsın, Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyü kırsalında bulunduğu tespit edildi.

26 Temmuz 2025 tarihinde gece saat 02.00 sıralarında, Muratlı Hudut Takım Komutanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu, şahıs sınır hattında saklandığı arazide yakalanarak gözaltına alındı.

  • kaçakçı
  • güvenlik güçleri
  • yakalanma

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.