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Firari terörist cenaze töreninde yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yıldır aranan terör örgütü PYD/PKK üyesi, yakınının cenazesine katılmak için geldiği kentte gözaltına alındı.

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Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari terör örgütü PYD/PKK üyesi, yakınının cenazesine katılmak için geldiği kentte yakalandı.
 
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü adına faaliyette bulunmak", "kesici ve yakıcı madde taşımak" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan Reşat Ç'nin (26), bir yakınının cenaze törenine katılmak için kente geleceği bilgisine ulaştı.
 
Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları teröristi, yakınının Vatan Mahallesi'ndeki cenaze töreninde yakaladı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen terörist, cezaevine teslim edildi.

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