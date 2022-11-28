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Firari terörist Hassan'ın yakalanan kardeşinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın yakalanan kardeşinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Firari terörist Hassan'ın yakalanan kardeşinin emniyetteki işlemleri devam ediyor
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Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, bu kapsamda devam eden çalışmalarda, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıkladı.

Gözaltına alınan Hassan'ın kardeşi İstanbul'da emniyete getirilirken, buradaki işlemleri devam ediyor.

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada 24 şüpheli tutuklanmış, 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

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