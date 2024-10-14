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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

14 Ekim 2024 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'nin resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

  • Fırat Kalkanı Bölgesi
  • TSK operasyon

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