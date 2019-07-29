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Fırat Kalkanı bölgesine DSİ’den içme suyu ihalesi

Türkiye, terörden temizlediği bölgelerde güvenliği sağladıktan sonra, bölge halkının yaşam koşullarını iyileştirecek adımları da peşpeşe atmaya devam ediyor.

  • ANKARA /STAR
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DSİ, Suriye’nin kuzeyinde 43.8 milyon TL bedelli içme suyu projesi için düğmeye bastı.  DSİ’nin çıktığı ihaleyle, Fırat kalkanı harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde açılan içme suyu kuyularının bağlantı hatlarının yapılması sağlanacak. Fırat Kalkanı Harekatı ile, bölge terör örgütü unsurlarından temizlenirken, diğer yandan da Türkiye, bölge halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmişti. Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce, Fırat Kalkanı bölgesindeki Suriyelilerin acil içme suyu ihtiyacının karşılanması için geçtiğimiz yıl Kasım ayında sondaj kuyuları açılmaya başlandı.  Harekatı bölgesindeki halkın acil içme suyu ihtiyacının giderilmesi amacıyla DSİ; başta El Bab olmak üzere Mare, Azez, Çobanbey , Savran ve Akterin bölgesinde toplam 69 sondaj kuyusu açarak, yaklaşık 432 bin kişiye yetecek içme-kullanma suyu sağladı. Ayrıca rejim tarafından açılmış, ancak atıl durumda olan 60 sondaj kuyusu da islah ve rehabilitasyon çalışmasına tabi tutuldu. DSİ’nin açtığı su kuyularıyla halkın acil içme suyu ihtiyacı giderilirken Türkiye şimdi de, kuyular arasında bağlantı hatlarını da inşa ederek şehir içlerine içme suyu götürmek üzere harekete geçti. DSİ Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde açılan içme suyu kuyularının bağlantı hatlarının yapılması amacıyla ihale düzenledi. Yapılan ihale sonucunda toplamda 43.8 milyon liraya mal olacak bağlantı hatlarının yapım işine önümüzdeki günlerde başlanacak. 

 

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