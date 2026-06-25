İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2026 Perşembe / 10 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,5221
  • EURO
    52,9161
  • ALTIN
    5959.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Güncel

Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

İHA25 Haziran 2026 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in helikopterle havadan sıhhi tahliyesinin yapıldığını ve Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran tarihinde şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
  • şehit astsubay
  • Fırat Kalkanı
  • milli savunma

ÖNERİLEN VİDEO

Düşen kediyi şemsiyeyle kurtardılar: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.