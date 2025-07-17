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Fırat Nehri'ndeki faciadan bir acı haber daha!

Şanlıurfa'da serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki kardeşten biri olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer kardeş de bu sabah yaşam mücadelesini yitirdi.

İHA17 Temmuz 2025 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
Fırat Nehri'ndeki faciadan bir acı haber daha!
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki kardeşten biri hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan diğer kardeş de bu sabah yaşam mücadelesini yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Birecik ilçesi kırsal Keskince Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle piknik yapan Beyza Nur Arslan (13) ve ablası Sevgi Arslan (17) serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş, çevredekilerce sudan çıkarıldı.

Yakınlarınca Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Beyza Nur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan abla Sevgi Arslan ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde teravih altına alınan Sevgi Arslan, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.

Kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

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