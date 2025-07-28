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Fırat Nehri'ne giren çocuk boğularak can verdi

Gaziantep'te Fırat Nehri'nde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Y.'nin cansız bedeni bulundu.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 10:21 - Güncelleme:
Fırat Nehri'ne giren çocuk boğularak can verdi
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, dün serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Samandöken Mahallesi yakınlarında dün akşam üzeri girdiği Fırat Nehri'nde bir süre sonra gözden kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Y. için başlatılan arama çalışmaları, gece devam etti.

AFAD ve Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar neticesinde çocuğun cansız bedeni bulundu.

Mustafa Y'nin cesedi otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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