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Elazığ'da depremin ardından Fırat Üniversitesi'nde de eğitim başladı

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle 44 bin 626 öğrencisi bulunan Fırat Üniversitesi'nde de 3 hafta aranın ardından eğitim başladı.

IHA24 Şubat 2020 Pazartesi16:53 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 16:53

24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından ara tatile giren eğitim öğretim ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra, Fırat Üniversitesi’nde de 3 hafta aranın ardından açıldı. 44 bin 626 öğrencinin bulunduğu Fırat Üniversitesi’ne bugün öğrenciler gelmeye başladı. Gelen öğrencilerin deprem nedeniyle bütünleme sınavlarına girmeye başladığı bildirildi. Özellikle şehir dışından gelen üniversite öğrencileri, deprem sonrasında gördükleri manzara karşısında farklı duygular hissettiklerini aktardı.

Beden eğitimi bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden İsa Kaplan:" Okulların 3 hafta geç başlaması depremden kaynaklı bir durum. Normal görüyorum hatta biraz daha uzatılması gerekiyordu. Çünkü şuan da dünyanın her yerinde depremler aktif olarak devam etmekte. Rabbim hayırlısını versin inşallah daha beter şeyler olmaz. Şuan bütünleme sınavları olduğu için derslerden kalan arkadaşlarımız burada” dedi.

Erzurum’dan geldiğini dile getiren Anıl Parlar ise “Veterinerlik fakültesinde okuyorum. Okullarımız 3 hafta ertelendi. Bugün bütlere ve derslere girmeye başladık. Şehrin girişinde zaten yıkılan binaları gördüm çok değişik oldum. Bugün arkadaşlarımızla toplandık özlemiştik birbirimizi güzel oldu bizim için tekrar kavuşmak güzel oldu. Deprem çok değişik duygular hissettirdi burada olsaydık ne olurdu bilemiyorum. Yıkıntıların altında kalan insanlardan birisi olabilirdik Allah korudu” ifadelerini kullandı.

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