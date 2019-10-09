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Fırat’ın doğusu neresi? Suriye operasyonu haritası nasıl? Suriye operasyonu son dakika gelişmeleri

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Rasulayn'da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Fırat’ın doğusu neresi? Suriye operasyonu haritası nasıl? Suriye operasyonu son dakika gelişmeleri merak edilmeye başlandı. Barış Pınarı Harekatı'na dair son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Fırat’ın doğusu neresi? Suriye operasyonu haritası nasıl? gibi sorular gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yerini aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Suriye operasyonu son dakika gelişmeleri de merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.
 
FIRAT'IN DOĞUSU NERESİ?
Fırat’ın doğusun ifadesiyle esasen Fırat Nehri’nin doğusunda kalan Suriye toprakları kast edilmektedir. Fırat Nehri'nin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep'in Ayn El Arab, Rakka'nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke'nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor'un kuzey kesimlerinden oluşuyor.
 
SURİYE OPERASYONU SON DAKİKA GELİŞMELERİ 
Harekatın başlamasıyla Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Bölgeden dumanlar yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce obüs atışları sürdürülüyor.
 

 
CEYLANPINAR'DAN OBÜS SESLERİ DUYULUYOR
Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.
 
Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.
 
Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.
 
ERDOĞAN'DAN HAREKAT BİLGİLENDİRMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ya ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak bilgi verdi.
 
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgilendirdi. 
 
Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 
 
Erdoğan, Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi. 
 

 
DİYARBAKIR'DA ASKERİ HAREKETLİLİK
Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik gözleniyor. 
 
Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor. 
 
Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.

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