Fırat'ın doğusunda 7. ortak hava devriyesi başladı
TSK ve ABD helikopterleri Fırat'ın doğusunda 7. ortak hava devriyesini başlattı
- AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yedinci ortak helikopter uçuşu gerçekleştiriyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.
TSK ve ABD unsurları, daha önce 6 defa ortak helikopter uçuşu, 2 kez de kara devriyesi yapmıştı.
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