22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8381
  • 6,4404
  • 281.996
  • 98780.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Kişto köyünde terör örgütü YPG/PKK'nın kazdığı bir tünel ortaya çıkarıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor.
 
 
Örgüt işgalindeki Rasulayn'da kurtarılan Kişto köyü ile Türkiye sınırı arasında terör örgütüne ait bir tünel bulundu.
 
 
Elde edilen görsellerde yaklaşık 4 metre aşağı inildiğinde beton duvarlarla örüldüğü görülen tünelin girişi göze çarpıyor.
 
 
Daha önce terör örgütü DEAŞ'ın uyguladığı taktikleri kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.
 
 
TSK'nın SMO ile dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.
 
 
AA, YPG/PKK'nın örgütün Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.
 
 
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.
 
 
 

Terör örgütü YPG/PKK Türk gazetecilere keskin nişancılarla ateş açtı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütünden hain saldırı! 1'i bebek, 1'i çocuk 6 şehidimiz var

Terör örgütünden hain saldırı! 1'i bebek, 1'i çocuk 6 şehidimiz var

Türkiye'den BMGK'ye "Maraş" tepkisi

Türkiye'den BMGK'ye 'Maraş' tepkisi

Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

Kardeş ülkeden Türkiye'ye tam destek

Kardeş ülkeden Türkiye'ye tam destek

Münbiç'in duvarlarına yazdılar: Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar!

Münbiç'in duvarlarına yazdılar: Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar!

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Teröristlerden Türk gazetecilere alçak saldırı!

Teröristlerden Türk gazetecilere alçak saldırı!

Tamamen yerli ve milli! Terör hedeflerini tam 12'den vuruyor

Tamamen yerli ve milli! Terör hedeflerini tam 12'den vuruyor
 

POPÜLER HABERLER

Komandolar Fırat´ın doğusuna böyle girdi

Komandolar Fırat´ın doğusuna böyle girdi

Uçaklar uçamaz diyorlardı... Türkiye'den tokat gibi mesaj!

Uçaklar uçamaz diyorlardı... Türkiye'den tokat gibi mesaj!

Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması 2019 finalistleri belli oldu

Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması 2019 finalistleri belli oldu

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA