Fırat’ın doğusunda nefesler tutuldu

Geçen seneden beri oyalama taktiği yürüten ABD, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde kurmayı planladığı ‘barış koridoru’ndan rahatsız oldu. Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) önceki gün ve dün yapılan iki toplantıda ABD, olası harekâtı engellemek için 15 kilometrelik yeni teklifle Ankara’nın kapısını çaldı. Ancak Türkiye sabrının kalmadığını ve operasyon için kararlı olduğunu gösterince Suriye’nin kuzeyinde de hareketlilik başladı.

ÖRGÜTTE PANiK HAVASI

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Tel Abyad kentindeki terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’yi simgeleyen bez parçaları indirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü verdiği operasyon mesajından hemen sonra terör örgütleri korkudan örgüt simgesi bez parçalarının indirmesi dikkat çekti. Akçakale’den rahatlıkla görülen bez parçasının yerine başka bir bayrak ya da flama ise asılmadı.

ELİ TETİKTE BEKLİYOR

Ankara’da devam eden ‘güvenli bölge’ görüşmelerinde Türkiye’nin istediği 30 km derinliğindeki bir bölge için mutabık kalınmazsa Fırat’ın Doğusu için operasyon beklenirken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) da eli tetikte bekliyor. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği operasyon öncesi ÖSO’dan hazırız mesajı gelirken, terör örgütü YPG ise batıdan yardım bekliyor.

14 BİN ÖSO’LU HAZIR

Suriyeli muhalif grubun sözcüsü Yusuf Hamud ise son gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada “Türk askerleriyle Fırat’ın doğusunda yapılacak operasyonlara girmeye hazır olan 14 binden fazla savaşçı var” dedi. Suriyeli muhalif grubun sözcüsü, Türkiye’nin bölgeye olası operasyonu konusunda tarih vermedi ancak bir başka muhalif kaynak hazırlıkların yapıldığını, hem Suriye hem de Türkiye topraklarından başlaması beklenen operasyonda Türk ordusunun sınır hattındaki hazırlığının hız kazandığını belirtti.

YPG KÖŞEYE SIKIŞTI

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PYD ise Türkiye’den yapılan harekât açıklamaların ardından, Batı ülkelerine harekete geçme çağrısında bulunarak yardım talep etti. Söz konusu terör örgütünü Avrupa ve ABD Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adıyla tanımlıyor ve destek veriyor.