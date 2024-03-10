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  • Fırçayı yiyen CHP adayı Zeydan Karalar DEM'den özür diledi
Güncel

Fırçayı yiyen CHP adayı Zeydan Karalar DEM'den özür diledi

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan adayı Oya Tekin ile gittiği bir beldede DEM'lilerin tepkisiyle karşılaştı. Bir DEM'li, “Burada bizim pankartlarımız sökülüyor, CHP'nin pankartları duruyor” dedi. DEM'linin Tekin'e de “Mor pankart asmanız doğru değil, kınıyoruz” demesine Karalar yalnızca “Biz yapıyorsak özür diliyoruz. Asla DEM pankartlarını indirmem” cevabını verdi.

10 Mart 2024 Pazar 09:36 - Güncelleme:
Fırçayı yiyen CHP adayı Zeydan Karalar DEM'den özür diledi
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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçim çalışmaları için gittiği Seyhan ilçesi Gülbahçesi'nde DEM partililer tarafından tepkiyle karşılandı.

Toplantı sırasında DEM Partili bir genç "Tüm pankartlar sökülüyor. Size video da atabilir arkadaşlar. Bütün partilerin pankartları duruyor nedense bizimkiler sökülüyor. Ben bunu kınıyorum. Eğer önlem almazsanız hakkımızı helal etmiyoruz. Astığımız pankartlar halkın parası. Hakkımızı helal etmiyoruz" diyerek Karalar'a tepki gösterdi. Adana Belediyesi ekiplerinin DEM Parti afiş ve pankartlarını toplattığını söyleyen DEM Partili, Karalar'ı kınadı.

'BEN ASLA İNDİRMEM'

Adana'da DEM Parti afişlerinin toplatılmadığını söyleyen Karalar, DEM Partiliden özür dileyerek şunları söyledi: "Eğer biz yapıyorsak özür dileriz. Ben asla DEM'in pankartlarını indirmem."

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