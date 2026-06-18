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Fırıncının dikkati faciayı önledi: Kontrolden çıkan kamyoneti böyle durdurdu

Ankara'da el freni inik halde bırakıldığı iddia edilen kamyonetin yokuş aşağı savrulduğunu gören fırıncı, direksiyon koltuğuna atladığı aracı durdurmayı başararak facianın önüne geçti. Günün kahramanı ilan edilen adamın o anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

IHA18 Haziran 2026 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Fırıncının dikkati faciayı önledi: Kontrolden çıkan kamyoneti böyle durdurdu
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Olay, Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi'nde meydana geldi. Fırıncılık mesleğiyle uğraşan Mesut Bakıcı, ekmek dağıtımına çıktığı sırada el freni inik bırakıldığı öne sürülen kamyonetin aşağıya doğru savrulduğunu fark etti. Aracın içinde kimse olmadığını gören Bakıcı, şoför koltuğuna atladığı kamyoneti durdurmayı başardı.

Kamyonetin çarptığı bir araçta ise hasar oluştu. Gösterdiği davranışıyla faciadan kıl payıyla dönülmesini sağlayan Bakıcı, çevredeki diğer vatandaşlarca taktir edildi. Kendisini kahraman gibi hissettiğini söyleyen Bakıcı, o anlarla ilgili şöyle konuştu:

"Ekmekleri bırakmak için bakkala gitmiştim. Dışarı çıktığımda bir kamyonetin üzerimize geldiğini gördüm.

Aracın kapısı açıktı. Müdahale etmek için ilk başta biraz tereddüt ettim. Daha sonra kendi canımı riske atarak aracı durdurmayı başardım. Kamyonetin el çekili durumda değildi. Vitesi de takılı haldeydi. Büyük ihtimalle o nedenden dolayı kontrolden çıktı. Büyük bir faciayı önledik. Aracın sahiplerini o sırada olay yerinde göremedim. Teşekkür etmelerini bekliyorum. Kendimi kahraman gibi hissettim. Orada bisiklete binen çocuklar vardı. Belki de onların hayatını kurtardım. Çevredekiler yanıma geldi. Bana tebriklerini ve teşekkürlerini ilettiler. Günün kahramanı ilan edildim. Çok mutluyum.

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