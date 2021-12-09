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Güncel

Fırında çalıştığı öğrenilen kişi evinde ölü bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde fırında işçi olarak çalışan 29 yaşındaki Osman Kaplan, evinde ölü bulundu.

DHA9 Aralık 2021 Perşembe 00:40 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 00:40
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Olay, saat 17.00 sıralarında Karabağlar ilçesindeki Abdi İpekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Kaplan, kendisi gibi fırında çalışan eşi Latife Kaplan'a telefon açarak, acil eve gelmesini istedi. Latife Kaplan, eve girdiğinde eşini kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Osman Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaplan'ın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Osman Kaplan'ın bir süredir maddi sıkıntıları nedeniyle bunalımda olduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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