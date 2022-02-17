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Fırında çıkan yangın, hasara neden oldu

Adana'da unlu mamüller üreten bir fırında, odunların tutuşması sonucu çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

DHA17 Şubat 2022 Perşembe 01:45 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 01:46
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Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde unlu mamuller üreten bir fırında çıktı.

Fırından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, iş yerinin kepengini açarak, yangına müdahale etti.

İtfaiye erleri, tazyik su sıkarak yangını bitişikteki işyerlerine sıçramadan söndürdü. Sokakta oturan vatandaşlar da evlerinden çıkarak, itfaiye görevlilerinin çalışmasını izledi.

Söndürme çalışmasının ardından incelemede bulunan itfaiye erleri, yangının fırın için kullanılan odunların alev alması sonucu çıktığını belirledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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