İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Eylül 2020 Perşembe / 15 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3946
  • EURO
    8,736
  • ALTIN
    459.728
  • BIST100
    1083.91
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fırından sıçrayan ateşler ahırı küle çevirdi
Güncel

Fırından sıçrayan ateşler ahırı küle çevirdi

Bilecik'te bir evin bahçesindeki fırından sıçrayan ateşler ahırı küle çevirdi. Yangında 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Öte yandan yangına Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye müdahale ederken, yangın 1 saatlik çalışma sonucu çıkan yangın söndürüldü. Yangında ahır kül oldu.

IHA03 Eylül 2020 Perşembe 09:14 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 09:14
ABONE OL

Alınan bilgilere göre; Pazaryeri ilçesi Yeni Mahalle ikamet eden Sıtkı Turan, evin bahçesinde bulunan ekmek fırınını yaktı. Fırından yükselen ateşler birden fırının yanında bulunan ve içinde 70’e yakın küçükbaş hayvanın olduğu ağıra sıçradı. Alevler ağırı sararken, komşuların yardımıyla ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar ahırdan çıkartıldı. Yangın sonrası 3 hayvanın telef olduğu anlaşılırken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan yangına Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye müdahale ederken, yangın 1 saatlik çalışma sonucu çıkan yangın söndürüldü. Yangında ahır kül oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.