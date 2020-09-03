Fırından sıçrayan ateşler ahırı küle çevirdi

IHA 03 Eylül 2020 Perşembe 09:14 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 09:14

Alınan bilgilere göre; Pazaryeri ilçesi Yeni Mahalle ikamet eden Sıtkı Turan, evin bahçesinde bulunan ekmek fırınını yaktı. Fırından yükselen ateşler birden fırının yanında bulunan ve içinde 70’e yakın küçükbaş hayvanın olduğu ağıra sıçradı. Alevler ağırı sararken, komşuların yardımıyla ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar ahırdan çıkartıldı. Yangın sonrası 3 hayvanın telef olduğu anlaşılırken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan yangına Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye müdahale ederken, yangın 1 saatlik çalışma sonucu çıkan yangın söndürüldü. Yangında ahır kül oldu.