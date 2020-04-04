İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
Güncel

Fırsatçılar 60 kovan arı çaldı

Batman'ın Sason ilçesinde koronavirüs dinlemeyen hırsızlar, salgın nedeniyle evine kapanan arıcı Nurettin Kandemir'in 60 kovan arısını çaldı.

IHA04 Nisan 2020 Cumartesi 13:02 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 13:02
ABONE OL

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir arılarının yanına gidemediğini ifade eden 20 yıldır arıcılık işi ile uğraşan Derince köyü nüfusuna kayıtlı arıcı Nurettin Kandemir, 2 gün önce Sason Üçyol mevkinde bulunan arı kovanlarını kontrol etmeye gittiğinde 60 kovan arının çalındığını fark ettiğini belirtti. Tek geçim kaynağı arıları olduğunu ifade eden Kandemir, "İki gün önce arı kovanlarımı kontrol etmek için bulundukları yere gittim. Arı kovanlarımı yerinde bulamadım. 60 kovanım kayboldu. Hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Yaklaşık 20 bin TL civarında arı kovanım çalındı. Geçen senede bir arkadaşımıza ait arı kovanları çalınmıştı. İnşallah bulunurlar. Bunu yapan ya da yapanlar insan olamaz" dedi.

Telefon dolandırıcıları yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı
Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur
Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur

Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.