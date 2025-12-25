Çekiciler, alkollü kişileri araçlarıyla taşımak için yılbaşı kampanyası başlattı. Ücretler şehre göre 2 bin ila 10 bin TL arasında değişiyor. Kampanyanın vale sisteminde ise; alkollü kişileri almaya giden şoförler, araç kullanımını km ve saat bazlı tarifelerle 2 bin-6 bin TL arasında fiyatlandırıyor.

Trafik cezalarının artmasıyla birlikte yılbaşı öncesi fırsatçılar harekete geçti. Kazalara ve yolda kalan araçlara müdahalede kullanılan çekiciler, bu kez sosyal medya üzerinden alkollü kişileri araçlarıyla birlikte taşımak için kampanyalar başlattı. Karayolları Trafik Mevzuatı'na göre çekici üzerinde taşınan araçta veya araç üzerinde yolcu taşınması yasak.

MEKANDAN EVE TAŞIMA

Buna rağmen, paylaşılan tanıtımlarda alkol alan sürücünün aracıyla birlikte çekiciye alınıp evine bırakıldığına dair hizmetlerin pazarlanması dikkat çekti. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Şehre göre değişen bu hizmette fiyatların 2 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıktığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan içeriklerde çekicilerin yılbaşı süslemeleri ve ışıklarla donatıldığı yer alırken, bazı paylaşımlarda hizmet 'mekândan eve' ve 'mekândan mekâna' ifadeleriyle sunuluyor. Kimi videolarda ise 'Bayılana kadar tur' söylemi öne çıkıyor.

ÖZEL ŞOFÖR GİBİ VALE!

Sosyal medya üzerinden tanıtılan bu hizmette, alkol alan kişinin bulunduğu yere şoför gönderildiği ve araç sahibinin kendi aracıyla evine bırakıldığı belirtiliyor. Vale hizmetinin bedeli şehir ve mesafeye göre 2 bin ila 6 bin lira arasında değişiyor. Paylaşılan fiyat listelerine göre vale hizmeti kilometre ve saat bazlı paketler hâlinde sunuluyor. Kilometre bazlı tarifede 60–65 kilometre için 3 bin 900 lira ücret talep ediliyor. Saat bazlı paketlerde ise 0–4 saat 3 bin lira, 8–12 saat ise 6 bin lira olarak fiyatlandırılıyor.

Sosyal medya paylaşımlarında vale hizmetinin konforlu, güvenli ve zahmetsiz olduğu belirtiliyor. Çekiciyle taşımanın yanı sıra alkollü sürücüye özel vale sistemi de yılbaşı öncesi rağbet gördü.

15 DAKİKALIK BEKLEMEYE 200 TL EK ÜCRET

Uygulamalarda ilk 15 dakikalık beklemenin ücretsiz olduğu, sonraki her 15 dakika için 200 lira ek ücret alındığı görüldü. Mobil uygulama üzerinden konum seçilerek anlık fiyat hesaplaması yapılabildiği, Taksim Meydanı gibi merkezi noktalardan yapılan örnek rezervasyonlarda 22 kilometrelik bir yolculuk için 'özel bölge' ek ücretiyle birlikte toplam bedelin 2 bin 600 lira olarak hesaplandığı dikkat çekti. Tanıtımlarda ise 'Alkol bende direksiyon onda' ve 'Sadece bir kadeh değil, büyük risk olabilir' gibi sloganlar kullanıldı.

2026 YILINDA TRAFİKTE YENİ DÖNEM

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre; 2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Buna göre alkollü araç kullanmanın cezası ilk yakalanmada 11 bin 631 liraya, ikinci yakalanmada 14 bin 582 liraya, üçüncü yakalanmada ise 23 bin 442 liraya yükseldi. Mevzuata göre alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine ilk ihlalde 6 ay, ikinci ihlalde 2 yıl, üçüncü ihlalde ise 5 yıl süreyle el konuluyor.