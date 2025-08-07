Evcil hayvanlara olan ilginin artmasıyla birlikte yeni bir sektör doğdu. Fırsatçılar, boş arazi satın alarak hayvan mezarlığı açıyor. Mezar taşından evden almalı özel defin işlemi, hatta krematoryum (yakma) hizmeti veren bile var.

İstanbul'dan Ankara'ya Muğla'dan İzmir'e kadar boş arazi üzerine açılan evcil hayvan mezarlıkları, yeni bir sektör doğurdu. Mevzuatta yasal bir dayanağı bulunmayan, ruhsatsız özel işletmeler; mezar taşı, fotoğraf, çit, evden almalı özel defin işlemi, hatta krematoryum (yakma) hizmeti bile veriyor. Akşam Gazetesi'nin izini sürdüğü ticari tezgâhta fiyatlar, 5 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar varıyor.

ŞEKLİNE GÖRE FİYAT ARTIŞI

İstanbul'da bir başka mezarlıkta ise veterinerden ya da evden alım yapılabiliyor. Defin anının görüntüleri, isteğe göre evcil hayvan sahiplerine mesajla gönderiliyor. Muğla'daki bir işletmede ise mezar tipine göre fiyatlar da değişiyor. Mermer kaplama ve taş baskı kullanılan bir köpek mezarının fiyatı 9.000 TL'ye çıkarken, kırmızı çitlerle çevrili bir başka mezar 7.000 TL'ye, sade toprak defin ve ahşap çitli versiyonlar ise 6.000 TL'ye mal oluyor. Mezar taşlarına hayvanın fotoğrafı ve özel notlar ekleniyor. Kimisi mezarlığa yapılacak ziyaretler için bile ücret istiyor. Edirne'de faaliyet gösteren bir işletme, defin işlemleri için 20 bin TL, cenaze nakli için 10 bin TL, ziyaret başına ise 1.000 TL talep ediyor.

DEFİN DEĞİL KREMATORYUM

Bazı özel evcil hayvan mezarlıkları devlet tarafından denetlenerek kapatılıyor. Beykoz'da işletmesi kapatılan bir mezarlık sahibi, artık defin hizmeti sunmadığını, yalnızca ölü hayvan yakım (krematoryum) hizmeti verdiğini belirtiyor. Yasadışı olarak hafta içi alınan hayvanların yakım sonrası külleri, ertesi gün teslim ediliyor. Hizmeti için ise istenen ücret 250 euro'dan başlıyor. Yakım anına ait video için de ücret talep ediliyor.

"DEFİN 20 BİN TL"

Cenaze nakil: 10.000 TL

Defin işlemleri: 20.000 TL

İsimlik plaket: 1.000 TL

Ziyaretçi: 1.000 TL

Mevsimlik çiçeklendirme: 1.000 TL

Çapalama-ilaçlama: 1.000 TL

AİDAT TALEP EDİYORLAR

Akşam Gazetesi'nin ulaştığı yetkili, "Bu iş ruhsatla yapılmıyor. Biz hayır işi yapıyoruz. Güven açısından sözleşme yapıyoruz" dedi. "Evcil Hayvan Defin Sözleşmesi" isimli belgede, sistemin yalnızca duygusal bir hizmetten ibaret olmadığını ortaya koyuyor. Sözleşmede yer alan maddelere göre, işlem ancak ücretin peşin ödenmesiyle gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, her yıl mezar yeri için 25 USD karşılığı bir aidat ödenmesi gerekiyor.