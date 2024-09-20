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Güncel

Fırsatçılara geçit yok! Konutta fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza

Konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı iddialarının ardından ilandaki konutun fiyatını 1 milyon 750 bin lira artıran emlak işletmesine bakanlık tarafından 100 bin lira para cezası kesildi.

AA20 Eylül 2024 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Fırsatçılara geçit yok! Konutta fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza
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Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

7 MİLYONLUK İLAN 9 MİLYONA ÇIKTI

Gürcan, Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilan fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını belirtti.

100 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Söz konusu artışı yapan emlak işletmesinin tespit edildiğini aktaran Gürcan, Adana'da faaliyet gösteren işletmeye 100 bin lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

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