Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Kentte panik yaratan sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlar, geceyi park ve bahçelerde geçirdi.

Bazı vatandaşlar çadır kurarken, bazılarının da araçlarında sabahladıkları görüldü.

DEPREM OLDU, FİYATLAR ARTTI

Silivri'deki deprem, e-ticaret sitelerindeki çadır ve deprem çantası satışlarını artırdı.

Büyük pazaryerlerindeki bazı satıcıların, depremin hemen ardından fiyatlarında artışa gitmesi ise dikkat çekti.

Bir e-ticaret sitesinde dün 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatı, depremin ardından bugün 465 liraya yükseldi.

Bir başka artış ise bir ilk yardım setinde yaşandı. Depremden önce 219 liraya satıldığı görülen set, bugün 389,50 liradan satışa sunuldu.

ÇADIRDA DA FİYAT ARTTI

Silivri'deki deprem sonrası bazı çadır fiyatlarında da artış görüldü.

İki odalı ve 10 kişilik olduğu bilgisi paylaşılan bir çadır, depremden önce 8 bin 711 liradan satılıyordu.

Aynı çadırın fiyatının bugün 9 bin 480 liraya yükseldiği görüldü.